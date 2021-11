La productora de Esto es Guerra, Silvana Vega, le respondió fuertemente a la conductora Magaly Medina por sus comentarios contra los bailarines, luego que Isabel Acevedo se coronara como la campeona de la segunda temporada de ‘Reinas del Show’.

A través de su cuenta de Instagram, Silvana calificó como atrocidad lo dicho por la polémica ‘urraca’, pues ella es bailarina profesional. Incluso abrió una encuesta en sus redes preguntando si ser bailarín es cualquier cosa o se puede llevar como una profesión.

“Me encantaría saber qué opinan los bailarines después de semejante atrocidad que acabo de escuchar, o sea, los que se dedican a la danza, los que se dedican al ballet, los que se dedican al urbano, bailarines en general, bailarines que se esfuerzan 24/7, que no descansan y que no paran, quiero saber sus opiniones ante semejante atrocidad, no puedo creerlo, de verdad, en el 2021 que alguien piense así sobre nosotros los bailarines”, sostuvo.

En ese sentido, se mostró orgullosa haciendo lo que más le apasiona, aparte de asumir la producción de Esto es Guerra. “Soy bailarina orgullosísima de quien soy y agradecida con todo lo que me dio la danza”.

MAGALY ARREMETIÓ CONTRA LOS BAILARINES DEL PAÍS

Luego que la popular ‘Chabelita’ triunfara en Reinas del Show, Magaly, fiel a su estilo, comentó la participación de la expareja de Christian Domínguez en el reality de Gisela Valcárcel. La ‘urraca’ menospreció la profesión del bailarín indicando que no es “un hecho histórico”.

“Como si bailar fuera un hecho destacable que marcara realmente historia, pero no, es bailar, es solo bailar y claro, como se fueron casi todas las concursantes, ni modo, la pusieron a ella también, porque siempre va a jalar que a ella la inviten al programa donde trabaja Christian Domínguez. Su nombre solo no vende nada, su nombre asociado al de Domínguez, sí vende”, sentenció.