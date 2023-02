La nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, que se estrenó hace algunas semanas, trajo como novedad la inclusión de jóvenes participantes que fueron seleccionado a través de un casting que se realizó en distintas ciudades del país. Raúl Carpena fue uno de ellos y ahora demuestra todas sus habilidades en el reality de competencia,

Sin embargo, este joven lambayecano es uno de los pocos competidores del programa que no es ajeno al mundo de la televisión y las cámaras, ya que es modelo, bailarín e incluso ha sido campeón de marinera. En esta nota, te brindaremos algunos datos que quizás no conocías de Raúl Carpena.

Esto es Guerra: Delegación Chiclayo

¿Quién es Raúl Carpena?

Raúl Sebastián Carpena Maco es el nombre completo de este joven que tiene apenas 19 años. Es hijo de Jorge Cárpena y Yiseli Maco Chonate y su apellido pertenece a una de las familias más respetadas de Lambayeque, ligada al empresario Augusto Carpena Iturregui, abuelo de Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo.

Pese a ello, se labró su propio camino y desde que era apenas un niño pequeño se dedicó a la danza. “(Comencé a bailar) a los 4 años, cuando a mi mamá le dijeron que era muy inquieto , pero tenía talento para la danza, porque agarraba el ritmo de la música fácilmente”, contó al semanario Expresión en 2019.

Raúl Carpena bailando marinera. (Foto: Captura)

“Los primeros días, mi abuela me llevaba de la mano; sin embargo, a las dos semanas agarré confianza y ya sabía bailar”, agregó. Conforme creció, logró destacar hasta convertirse en Bicampeón Nacional y Mundial de Marinera Norteña, siendo muy admirado por su dedicación y entrega al baile.

Su talento y destreza lo llevaron a brindar clases de marinera en España e Italia. En 2022, formó parte del videoclip del tema “La perdí” , de Septeto Acarey. En tanto, en su cuenta de Instagram, tiene más de 17,200 seguidores y en la mayoría de sus publicaciones muestra sus viajes y sus bailes, que es su mayor pasión.

Raúl Carpena en el videoclip del tema "La Perdí" del Septeto Aacarey. (Foto: Captura)

Estuvo a un paso de quedar fuera de ‘Esto es Guerra’?

Como se recuerda, el nombre de Raúl Carpena comenzó a figurar en ‘EEG’ a mediados de octubre de 2022, luego de quedar entre los elegidos del casting nacional organizado para elegir a los nuevos competidores del reality. Fue así que logró llegar hasta la etapa de eliminación, donde impresionó al jurado con sus pasos de baile.

Sin embargo, en diciembre, estuvo a un paso de quedar fuera del programa porque no se presentó a las grabaciones debido al bloqueo de carreteras. “Cerraron carreteras por el paro y las diversas protestas, me encuentro varado entre Virú y Chao, caminando de regreso para Trujillo para poder tomar vuelo a Lima. El día de ayer, me mandaron a sentencia por mi inasistencia, siendo algo que realmente escapa de mis manos”, explicó en Facebook.

Felizmente, Raúl Carpena pudo ser salvado por las votaciones del público, hecho por el cual se mostró muy agradecido. “Ya me encuentro en Lima para poder realizar nuevamente mis actividades acá con regularidad y poder asistir al programa (...) Reitero mi agradecimiento con todos y cada uno de ustedes, voy a dar todo de mi a nivel de competencia y sobre todo sacar a relucir todo el esfuerzo que mis compañeros y yo hacemos día a día por ser mejores”, escribió.

Mensaje de Raúl Carpena en su cuenta de Facebook. (Foto: Captura)