¡FURIOSA! Durante ‘Esto es Guerra’, Rafael Cardozo le dijo a Alejandra Baigorria que le pida disculpas para que vote a favor de Said Palao; sin embargo, la rubia se negó y finalmente su pareja terminó siendo eliminado.

Tras la salida de Said Palao, Alejandra Baigorria pidió que la eliminen a ella, pero el Tribunal se negó.

“Si hubiera sido Patricio o un guerrero hubieran hecho otro circuito, pero como Said, como dice nada, que se vaya y lo regresan quieran”, agregó.

Rafael Cardozo culpa a Alejandra Baigorria de la eliminación de Said Palao

Rafael Cardozo salió al frente para encarar a Alejandra Baigorria y decirle que ella y su ego son los responsables de la salida del excombatiente.

Alejandra Baigorria se enfrenta a Rafael Cardozo

“Él quería hacerme un chantaje, o sea yo tenía que decir “Sí, Rafael te pido perdón” Estamos hablando de un circo (…) No es mi ego, yo estoy dando mi puesto porque el sí se lo merece (…) Yo no me voy a rebajar a pedirte disculpas”, respondió la empresaria.

TE PUEDE INTERESAR

¿Sergio Peña lanza tremenda indirecta a Tepha Loza? “Yo te quise, pero eso fue en el pasado”

Peluchín califica de “venganza” acciones de la mamá del Gato contra Melissa: “Siguen dañando a la niña”

Paolo Goya en “Al fondo hay sitio”: quién es el actor que interpreta a Cristóbal