¿CÓMO? Rafael Cardozo, capitán de los ‘combatientes’ de ‘Esto es Guerra’, sorprendió cuando informó que no podía competir porque tenía una lesión en el tobillo. Según explicó, se fue a dormir y amaneció “cojo”.

Fue Patricio Parodi quien reveló que Rafael Cardozo no quería competir contra él por su “lesión”. “Rafael el día de ayer se fue a dormir, terminó de grabar emprendedores, y se fue a su casa, y hoy ¡oh! Sorpresa, amaneció lesionado del tobillo”, dijo.

“Se lesionó durmiendo ”, dijo Johanna San Miguel, desatando la risa de los presentes en el set.

Rafael Cardozo en ‘Esto es Guerra’: “He despertado cojo, no puedo caminar”

Ante la risa y burla de los ‘guerreros’, Rafael Cardozo no dudó en responder y explicar qué le pasó. “Johanna, sí parece gracioso, pero he dormido normal y he despertado cojo, no puedo caminar. No sé”, agregó.

María Pía Copello, conductora de los ‘combatientes’, dio una hipótesis de lo que pudo pasarle al ‘Hombre increíble’.

“Yo lo que creo es que ha dormido en una mala posición y le ha entrado un aire. Me ha pasado”, indicó.

