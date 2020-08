Rafael Cardozo quedó en shock cuando el ‘Profeta de América’ Reinaldo Dos Santos le anunció que se convertiría en papá el próximo año 2021, durante un divertido segmento de En Boca de Todos. Al recibir el anuncio, el brasileño competidor de Esto es Guerra se quedó sin palabras.

La revelación del vidente fue hecha cuando Rafael le dijo que ‘se había equivocado’ con su predicción que se casaría el 2022 con ‘Cachaza’. “Quiero decir ‘Te equivocaste’ no me casaré el 2022, me voy a casar un año antes”, aseguró.

Ante esta situación, Reinaldo Dos Santos le respondió que se prepare ‘porque va a ser papá’ el próximo año. “Entonces prepárate porque vas a ser papá el próximo año”, afirmó.

Cardozo mostró su cara de sorpresa y se quedó sin palabras, mientras que todos los conductores de En boca de Todos, también demostraron su efusividad por el augurio.

RAFAEL CARDOZO ‘NO QUIERE GASTAR'

Una vez que Dos Santos le anunció esa noticia, Rafael Cardozo pidió que borren su anuncio que se casaría el 2021. “Me caso el 2022, porque si el 2021 voy a tener un hijo voy a gastar un montón de dinero, mucha plata, embarazo con matrimonio. Soy chico reality, aún no soy conductor”, afirmó.

Recordemos que Rafael Cardozo y su compatriota Carol Reali, ’Cachaza’, han formado una de las relaciones más sólidas en el ambiente de la farándula peruana.

Reinaldo Dos Santos anunció que Rafael Cardozo será papá. (En boca de todos/América)

