El integrante de ‘Esto es guerra’, Rafael Cardozo aseguró en una entrevista para América Espectáculos que sí merece ser parte del equipo de los combatientes.

Estas declaraciones se dieron luego que el Tribunal decidiera que los combatientes voten por la permanencia de Cardozo o el reingreso de Austin Palao al reality. Este último visitó el set de ‘Esto es guerra’ para presentar su tema musical ‘Ella’.

“Yo creo que es una falta de respeto, no tendría que estar en esta situación. Creo que no puedo competir, me lesioné compitiendo por el equipo y yo creo que soy el único que puede alentar al equipo para campeonar”, señaló Cardozo.

Por su parte, Austín Palao dejó abierta la posibilidad de volver al reality debido a que extraña ser parte del programa.

“Yo vine acá (al reality) para presentar mi primer single ‘Ella’ que fue grabado en Colombia y el Tribunal me sorprende con tamaña noticia. (¿Regresar?) ‘Esto es guerra’ es un programa que vengo haciendo durante años y se extraña no estar”, dijo Austin Palao.

Sobre la presencia de Rafael Cardozo en los combatientes expresó tajante: “Él qué hace allí, no es esencia ni de combatientes ni de guerreros, es un mercenario como he dicho toda la vida”.

Rafael Cardozo defiende su permanencia en EEG