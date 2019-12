Rául Romero, exconductor de ‘Habacilar’, estuvo como invitado en el programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital. Entre varias preguntas, el popular ‘Cara de haba’ mencionó que no le llaman la atención los realities, refiriéndose a Esto es Guerra, el único que aún se mantiene en televisión nacional.

El intérprete de ‘Las Torres’ admitió haber visto Combate y Esto es Guerra, pero no captaron su atención.

“Veo poca tele. Sí, los conozco, claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de sus propuesta inicial, que era una propuesta, dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. ¿Pero, yo, sentarme a ver Esto es Guerra? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven”, sostuvo Rául Romero.

Asimismo, el cantante sostuvo que veía muy “remoto” su regreso a la televisión y solo lo haría si es grabado.

"Ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión. Probablemente, para comenzar tiene que ser una vez a la semana y grabado. Es que no es algo que yo quera hacer ahora, y si lo hago tiene que ser con mis expectativas”, concluyó Raúl Romero.