LE MANDÓ SU CHIQUITA. Rebeca Escribens usó unos momentos de su bloque de espectáculos para comentar la abrupta salida de Rosángela Espinoza de Esto es Guerra, luego de enfrentarse al tribunal.

La conductora aseguró que la ‘chica selfie’ tiene el apoyo de ‘todo el mundo’. “Le escriben de Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Colombia... no saben cómo están sus redes sociales reventando, todos la apoyan”, comentó la popular Rebe.

Sin embargo, y aunque reconoció que entiende su malestar, le recomendó que hay formas de ‘comunicar’ lo que siente. “A todos se nos escapan a veces cositas feas, pero lo importante es reevaluarlo y ubicarse un poquito en el espacio, ser agradecida por la chamba que tenemos hoy más que nunca”, indicó.

SUSPENDEN A ROUS

La noche del último jueves, Rosángela Espinoza se enfrentó al tribunal de Esto es Guerra y aseguró que era una guerrera, no una combatiente. “Me voy a mi casa, díganme si realmente me quieren en el programa, sino yo también tengo otras cosas qué hacer”, indicó indignada. “No les conviene sacarme, no van a encontrar a otra Rous como yo”, agregó.

La voz del Tribunal aseguró que hasta el momento esperaban una disculpa de su parte, la misma que nunca llegó. “Usted el día de hoy queda suspendida del programa de manera indefinida”, anunció.

Luego de la polémica, Rosángela aseguró que se sentía tranquila y si la decisión es correcta para los productores del reality, entonces tendrá que acatarla. “Yo he venido en son de paz, pero lo que sí no me ha gustado es que agarren y me digan de esa manera, me hubieran llamado al menos. A eso yo le digo respeto, el respeto tiene que ser recíproco”, indicó.

TROME - Rosángela Espinoza tras ser suspendida de EEG: “El respeto tiene que ser recíproco”