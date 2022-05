Esta semana, Renzo Schuller fue presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra’. En entrevista en el ‘Reventonazo de la Chola’, el presentador se mostró feliz por su retorno a un programa reality.

“Estoy muy feliz de estar aquí con el programa de ‘Esto es Guerra’ (¿Qué sientes de volver a un programa de competencia?) La verdad, emocionado, son muchos sentimientos encontrados hace mucho tiempo que me había alejado de los realitys de competencia”, manifestó.

Asimismo, indicó que le gustó reencontrarse con algunas figuras del desaparecido programa ‘Combate’.

“Para mí es un placer porque me vuelvo encontrar con chicos que no he visto hace mucho tiempo. Estoy más que contento de estar por acá, esta vez sacando cara por los combatientes”, señaló.

Renzo Schuller no descarta volver a trabajar con Gian Piero

Luego de 8 años de conducir juntos ‘Combate’, Gian Piero y Renzo Schuller anunciaron el fin del programa. Tras ello, Gian Piero fue convocado para ser parte de EEG, este habría sido el origen de su distanciamiento con Schuller.

Renzo Schuller habla de su regreso a programa de competencia.

Recientemente, Gian Piero evitó pronunciarse sobre el ingreso de Schuller a Esto es Guerra. “Mi vida va a ser mucho más tranquila si no emito ningún tipo de comentario. Yo siempre le voy a desear lo mejor a todo el mundo y que le vaya muy bien a todos y si todos tienen chamba, mejor todavía”, señaló.

Por su parte, la ‘Chola Chabuca’ le preguntó directamente a Renzo Schuller sobre volver a trabajar con Gian Piero, ante ello respondió: “Uno nunca sabe, por qué no, podría ser (¿No lo descartas?) No, para nad a”.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Suárez Vértiz consumió el viagra a los 29 años y su experiencia fue terrible: “Me dio un ataque de pánico”

Evelin llora tras polémica por chats de Mario Irivarren y Vania Bludau: Mi único error fue querer ayudarlo

Renzo Schuller: fuerte temblor sorprendió a conductor de EEG mientras daba una entrevista