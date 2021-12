NO SE CALLA NADA. Rosángela Espinoza volvió a pronunciarse sobre Esto es Guerra, reality juvenil en el que permaneció por casi 5 años hasta que la eliminaron. La chica reality habló con el programa ‘Amor y Fuego’ si piensa en regresar a la competencia y también le lanza un ‘dardo’ a su excompañera Luciana Fuster, quien semanas atrás fue ‘ampayada’ con Patricio Parodi.

Al ser consultada si piensa aparecer en las siguientes escenas de ‘La Academia’ de Esto es Guerra, la polémica ‘chica selfie’ no descartó en lo absoluto la idea, pero sí rechazó el regresar al mismo reality.

“No descarto nada, pero el tema de la actuación sí me encantaría estar por ahí (La Academia), pero como chica reality ya le puse fin, estoy vetada, pero ahora otros canales”, dijo entre risas a la reportera de Willax TV.

Asimismo, Rosángela Espinoza reveló que ya no pensaba renovar para seguir en EEG, sin embargo, esperaba terminar su ciclo en la competencia sin escándalos. “Las cosas suceden por algo”, dijo.

¿ROSÁNGELA TENÍA AMISTAD CON PETER FAJARDO?

En otro momento, Rosángela Espinoza rechazó que con Peter Fajardo hayan tenido una amistad fuera de los pasillos de Esto es Guerra. Según dijo, todo fue laboral, al igual que con Elías Montalvo.

“Esos temas lo quiero dejar ahí, todo sale a la luz, para qué hablar... Yo no me he peleado con nadie, no hay no amistad, ni amistad, solamente era trabajo”, precisó.

Asimismo, la modelo aprovechó en enviarle una contundente indirecta a Luciana Fuster luego de verse involucrada con Patricio Parodi, pese a una amistad con Flavia Laos.

“Estoy solterísima, yo tengo amigos, pretendientes también, pero soy bien sincera ah, prefiero no ilusionarme, también tengo códigos, los códigos son muy importantes. En esta vida hay un karma, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Yo disfruto mi vida sin hacer daño a alguien”, sentenció.