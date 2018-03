Esto Es Guerra: Rosángela Espinoza quiso hacer una broma y terminó cayéndose de cara al piso [VIDEO]

Rosángela Espinoza volvió a divertir en Esto Es Guerra. Esta vez, la guerrera quiso pasarse de graciosa y las cosas terminaron saliéndole mal. Todo sucedió en uno de los juegos de preguntas capciosas.

Rosángela Espinoza perdió en una de las preguntas, por lo que le correspondía recibir un tortazo en la cara. Sin embargo, a la chica selfie no le gustaba la idea de recibir un tortazo de Michelle Soifer.

Por esa razón, Rosángela Espinoza comenzó a correr por todo el set, escapando de Michelle. Sin embargo, en una de esas escapadas, la 'barbie peruana' no midió bien sus pasos y terminó tropezando.

Rosángela Espinoza cayó de cara al piso. Por suerte, pudo soltarse el pelo a tiempo y poner sus manos para no sufrir un golpe mayor. Evidentemente, el roche de la caída no lo pudo evitar y sus compañeros no pudieron evitar reír con lo ocurrido.

Pero eso no quedó ahí. Las cosas se pusieron todavía más calientes cuando la expareja de Erick Sabater intentó asestarle el tortazo a Rosángela Espinoza, encontrando una defensa bastante dura por parte de la modelo. Fue así que Michelle Soifer sostuvo con fuerza las manos de la musa de los selfies.



Para tranquilidad de los fans de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza solo chocó sus labios contra el cachete de Michelle Soifer. Así las cosas, la tensión comenzó a bajar paulatinamente.



