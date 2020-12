Rosángela Espinoza dejó su look de pelirroja para cambiar por un tono más oscuro, según dijo para atraer cambios positivos en este nuevo año que se nos viene. “¿Quién no quiere cambios positivos? y bueno si hay algo ahí que no está bonito, no hay problema uno se levanta ¿no?”, dijo a América Espectáculos.

La popular ‘chica selfie’ comentó que ya era hora de cambiar su cabello rojo, porque era un poco trabajoso mantenerla.

En tanto, Rosángela anunció que tiene planeado estudiar diseño de modas pensando en el crecimiento de su empresa.

“Cada vez que estoy aprendiendo el tema de diseñar, el tema de los moldes, la verdad que es un mundo nuevo para mí”; manifestó Rosángela.

ROSÁNGELA DESTACA EN COMPETENCIA DE CREADORES DE CONTENIDO

En tanto gracias a su constante actividad en redes sociales como TikTok, ‘Rousé' ha sido destacada como creadora de contenido en una premiación virtual internacional.

“Estoy entre los mejores seis tiktokers peruanos y por ahí me han dicho que estoy liderando, que chévere que me consideren. Una cuenta de otro país que me considere entre los mejores”, manifestó.

TROME | Rosángela Espinoza cambio de look (América Espectáculos)

