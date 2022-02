Rosángela Espinoza protagonizó accidente con su vestuario en su regreso a “Esto es guerra”

La nueva temporada de “Esto es guerra” arrancó el lunes 21 de febrero y Rosángela Espinoza fue presentada como una de las integrantes. La ‘Chica Selfie’ hizo una pasarela durante su presentación, pero sufrió un percance con su vestuario al momento de querer declarar.

“Esperen un ratito, que me voy acomodar”, expresó la modelo antes de declarar para Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Cabe mencionar que el reality juvenil arrancó su primer programa bajo la conducción de los “guerreros históricos” como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Sáenz, Gino Pesaressi y Carol Reali (‘Cachaza’).

RAFAEL CARDOZO LA TROLEA

En otro momento, Rafael Cardozo troleó a Rosángela Espinoza con el apodo de ‘Rogangela’, debido a que se malinterpretaron algunas de sus declaraciones en Instagram dando a entender que ella ‘rogaba para volver’.

Finalmente, Rosángela Espinoza pidió disculpas a la producción de ‘Esto es guerra’, por algunos ‘excesos’ que habría cometido tras su salida del reality, cuando visitó el set de ‘Amor y fuego’.

“Me siento tranquila, no he hecho daño a absolutamente nadie. Cuando me eliminaron me fui tranquila. Ya quiero cerrar el 2021, pero si es conveniente pedir disculpa a la producción, no tengo problema. No soy una persona rencorosa y sé reconocer errores”, puntualizó la modelo.

Despedida de Esto es Habacilar https://www.americatv.com.pe/noticias

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es Guerra”: Johanna San Miguel no conduciría la temporada de aniversario

Natalie Vértiz sorprendió este sábado al deslizar que Johanna San Miguel no sería parte de la nueva temporada de "Esto es Guerra", la misma que será muy especial porque celebrará sus 10 años de creación. (Fuente: América TV)