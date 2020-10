Espectáculos







Rosángela amenaza no volver a participar en Divas: “Acá no valoran el esfuerzo” | VIDEO Rosángela Espinoza respondió que no volvería a participar en el reality Divas de Esto es Guerra. También se mostró decepcionada de sus compañeros que botaron por ‘La Chabelita’ y Paloma Fiuza.