La suspensión de Rosángela Espinoza del programa Esto es Guerra fue muy comentada en redes sociales. La popular ‘Chica Selfie’ se mostró muy vulnerable y lloró por la medida que consideró injusta y excesiva. No obstante, hoy volvió a aparecer en el programa dejando sorprendido a sus seguidores.

La popular ‘Chica Selfie’ retorno a Esto es Guerra tras un día de suspensión. El jueves pasado se produjo un tenso enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y la producción del reality, el hecho ocasionó la suspensión de la modelo del espacio televisivo. El viernes no estuvo presente en el programa, sin embargo, hoy volvió a integrar el equipo de las combatientes. Mientras la producción hablaba sobre los nuevos retos que tendrán que enfrentar los participantes del reality, la modelo se mostraba sonriente de retomar a su casa televisiva. Además, la modelo también publicó varias stories de su presencia en el espacio televisivo.

La ‘Chica Selfie’ no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre su suspensión en el espacio televisivo. Se produjo cuando Angie Arizaga mostraba dificultades para realizar un reto, en ese momento Rosángela Espinoza indicó que la negrita debía ser suspendida si es que no realizaba el reto “como hicieron en mi caso”. De inmediato, Michelle Soifer, capitana del equipo de Las Guerreras, indicó que el comentario le parecía una falta de respeto y que a la modelo la suspendieron por malcriada no por su desempeño en el juego. La modelo finalmente se calmó cuando la producción le indicó que le restarían puntos al equipo de Arizaga por no concretar el reto.

Rosángela Espinoza habla sobre su suspensión





El día de su suspensión la popular ‘Chica Selfie’ tuvo que participar en un reto que ponía en riesgo su salud tras ser operada de la vista. Al no poder realizar bien esta dinámica la producción le restó puntos a su equipo. En en ese momento que la modelo estalló contra la producción y Peter Fajardo, productor del espacio televisivo. La respuesta del equipo televisivo fue la suspensión inmediata de la joven. Al respecto, Espinoza grabó sus descargos en stories de Instagram y utilizó esta canal para mandarle un mensaje a la conductora de EEG, Jazmín Pinedo.

“De verdad qué falta de consideración, saben que yo estoy operada de la vista y me hacen esto. Gracias, Peter Fajardo”, dijo Rosángela Espinoza en el reality Esto Es Guerra tras el reto en el que se le pedía cubrirse la cara con talco. La respuesta de la producción no se hizo esperar: “100 puntos menos para los combatientes y Rosángela queda suspendida”, dijo Mister G. Horas más tarde, la popular ‘Chica Selfie’ decidió publicar sus descargos a través de stories de Instagram.

Rosángela Espinoza se ve visiblemente afectada en las stories de Instagram. La modelo se quiebra y llora por recibir una suspensión que considera injusta. “Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida mintiendo, así con las cosas”, dice en el primer storie que publicó sobre el tema. La ‘Chica Selfie’ continúa y aprovecha para enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo con quien tuvo un enfrentamiento días antes de su suspensión: “Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben que pasa”.

En otra de las stories sólo se le observa llorando tras su suspensión. Rosángela Espinoza también cuenta que la medida le parece injusta por todos los esfuerzos que hace en el espacio televisivo. “Ayer me quedé hasta casi la 1 de la mañana ensayando con las chicas para dar buen espectáculo y miran lo que hacen. No entiendo, me parece totalmente injusto”, finaliza la modelo en su cuenta de Instagram. En otras stories ya se le ve más calmada, la modelo afirma que tiene los ojos hinchados, pero que tiene que ser fuerte y voltear la página. Los seguidores de la modelo consideran que la suspensión es injusta y creen que Jazmín Pinedo habría influenciado en esta decisión tras su pelea con Rosángela Espinoza.

