¿Ya no está vetada? Este año, Rosángela Espinoza fue eliminada de Esto es Guerra tras una decisión unánime de sus compañeros. Luego de abandonar el reality de competencia, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el productor Peter Fajardo, quien en un momento hasta amenazó con demandar a la mamá de la ‘Chica selfie’.

Incluso, en noviembre de este año, la modelo contó con lágrimas en los ojos que había sido vetada del canal cuatro y que no podía aparecer en ningún programa, esto luego de intentar ayudar a unos perritos.

“Le dije, pueden ir los perritos disfrazados para que sean adoptados y tengan la oportunidad de que los vean. Y me dijeron que no. Luego, me entero que estoy vetada. ¡Oh, estoy vetada del canal 4!”, contó en una transmisión en vivo.

¿Rosángela Espinoza regresará a Esto es Guerra el 2022?

Este 28 de diciembre, la conductora Gigi Mitre señaló que la ‘Chica selfie’ sería una de las sorpresas de Esto es Guerra 2022. “Vamos a ver el próximo año qué personajes nuevos entrarán (a EEG). Yo insisto que podría ser que vuelva Rosángela”, dijo durante la emisión Amor y fuego.

En otro momento, dijo que para ella fue “una mala movida que se deshagan de Rosángela”. “Ella dice que está vetada, pero van a ver que pronto la vamos a ver bailando en EGS con Gisela”, enfatizó.

