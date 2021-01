La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza dejó abierta la posibilidad de iniciar una relación con su compañero Austin Palao. Ambos acaban de ingresar a la nueva temporada del reality de competencia.

La pareja tiene buena química y así lo reflejan los múltiples videos que han grabado para Tik Tok, donde bailan y bromean juntos. Rosángela calificó al modelo como un chico tímido en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“Poco a poco, paso a paso. Si él quiere salir conmigo que me escriba: ‘Sabes que te invito a cenar, te invito un café, quiero conocerte’, pero eso no ha pasado. Quien le escribe a Austin soy yo para hacer tik toks. El bonito no escribe, el bonito es tímido o (solo lo es) conmigo”, señaló Rosángela Espinoza.

Por su lado, Austin Palao tampoco le cierra las puertas a una futura relación con Rosángela Espinoza, así lo confirmó en América Espectáculos.

“Uno no escupe nunca al cielo. Siempre lo digo, no sé qué pase en el futuro, el futuro no existe, así que vamos a ver, el presente es el que existe. Vamos a disfrutar el presente”, dijo Austin Palao.

Para alegría de sus seguidores Rosángela y Austin podrían terminar juntos, sin embargo por ahora son solo amigos y compañeros en el reality ‘Esto es guerra’ que inició con grandes novedades esta semana como el reingreso de la conductora histórica, Johanna San Miguel.