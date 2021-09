Said Palao aprovecha duelo de hip hop y se confiesa con Alejandra: “No me presiones con un hijo”

En una nueva edición de Esto es Guerra, los chicos reality se batieron a duelo en una ronda de Hip Hop. El momento se salió de control cuando fue el turno de Said Palao y Alejandra Baigorria, quienes se dijeron sus ‘verdades’ sobre lo que va su relación amorosa.

La empresaria de Gamarra quedó en shock cuando su pareja dejó entrever que lo estaría presionando para convertirse en padres.

“Eres tan intensa que me sigues hasta el baño. La verdad yo a tus reglas me rijo, solo no me presiones con tener un hijo”, dijo Said en medio de las risas de todos sus compañeros.

Sin embargo, Alejandra Baigorria no se quedó callada y arremetió con una clara respuesta. La modelo remarcó que en ningún momento lo ha presionado, pero que, sin duda alguna, pronto serán tres.

“Yo no te presiono para que lo sepas, aunque en esa charla siempre discrepas. Yo ya me cansé de tener estrés, pronto en la casa seremos tres... ¡Y se llamará Saidcito!”, dijo Baigorria.

ALEJANDRA QUIERE CONVERTIRSE EN MADRE

Los deseos de Alejandra Baigorria por tener a su primer hijo cada vez se hacen más intensos. La chica reality ha declarado en más de una oportunidad que su mayor deseo es salir embarazada y que además su familia ya se lo está pidiendo.

“Mi mamá, mi papá, toda mi familia ya me dice (para tener un hijo), pero tiene que llegar en su momento... En ambos lados, mientras los padres y la familia vea a la persona bien y contenta van a aceptar a la otra persona, entonces estamos tranquilos y contentos, nos va bien. Nuestros caracteres se complementan mucho y nos va super bien”, dijo.

Incluso en su cumpleaños 33, la modelo pidió como deseo tener un bebé con su pareja Said Palao. Este momento fue capturado por sus amigos, quienes no dudaron en burlarse a través de las redes sociales.