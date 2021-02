Spheffany Loza descartó que participará en la nueva franquicia de ‘Esto es Guerra’, en Puerto Rico, pues se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo.

“Es cierto que tuve la propuesta, pero no acepté porque ahorita estoy en una etapa en mi vida en la que estoy tan tranquila, disfrutando de mi familia, feliz y recuperándome de mi lesión en el tobillo”, afirmó.

Estás priorizando tu familia y tu salud…

Así es, fue una propuesta tentadora, pero no acepté porque no estoy en mi cien por ciento con el tema de mi tobillo y, si voy, es con todo y no medias.

¿Continuas soltera?

Sí, soltera, tranquila y muy feliz.

OLVIDÓ A PANCHO RODRÍGUEZ

Tepha Loza aseguró que no le incomoda que estén vinculando a Pancho Rodríguez con Ethel Pozo. “No tenía idea y, la verdad, no tengo nada que opinar. Le deseo la mayor felicidad (a Pancho), haga lo que haga, esté con quien esté”

Recalcó que tras el fin de su relación amorosa con el chico reality quedaron bien. “Nosotros terminamos bien y ya. Estoy en una etapa muy feliz, enfocada en mi negocio Carlota’s Bakery, esperamos que siga creciendo. Felicidades para todos”.

