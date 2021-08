NO PERDONA NADA. Rafael Cardozo, quien es el flamante conductor de ‘El Poder del Amor’ en Latina, habló sobre su salida del reality Esto es Guerra y también de la crisis que estarían atravesando por el bajo rating del reality.

El exchico reality aseguró que sus seguidores alientan los cambios que ha tenido a lo largo de su carrera. “Recibo bonitos mensajes de la gente, en los que me dicen que les ha gustado este nuevo cambio que he dado en mi carrera. Me arriesgué al renunciar en plena pandemia”, dijo.

Además, el modelo sostuvo que el número tan bajo que goza Esto es Guerra en su rating es producto de los excesivos cambios que han tenido, como por ejemplo, las caras nuevas que tiene el reality.

“No es por soberbia, pero necesitan un Rafel Cardozo (para levantar su rating). La verdad ya cerré esa etapa como chico reality, quiero seguir creciendo como conductor”, sentenció para El Popular.

Según explicó, cuando él trabajaba como guerrero en la competencia los números se mantenían altos. “El productor es muy inteligente y estoy seguro de que le dará la vuelta”, dijo.

Sobre el contrato hasta fin de año que tiene con Latina por la conducción que sostiene junto a Michelle Soifer en ‘El Poder del Amor remarcó que “Ya se viene la nueva temporada de Yo soy: Nueva generación en enero del 2022 y tenemos todas las intenciones de seguir”, precisó.