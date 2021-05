FUEGOOO. El reality de Esto es Guerra, ‘Tiktokers: Los rivales’, ha generado mucha polémica en los últimos días, por el enfrentamiento entre Luciana Fuster, quien fue el apoyo de Briana, y Tula Rodríguez, quien fue convocada para que participe como jurado.

En la útima edición del programa, Luciana y Briana quedaron eliminadas de la competencia, siendo superadas por Gabriela y Michael. “Yo tengo entendido que es ‘Tiktokers, los rivales’, no es una competencia de baile, ustedes han hecho puro baile”, dijo indignada la compañera de ‘La Fuster’.

Por su parte, Luciana agregó que su partner tiene más seguidores que los demás competidores. “Lo han hecho espectacular pero pienso lo mismo, Tik Tok es una cosa y guerra de baile es otra, pero finalmente la gente se queda con lo que le gusta y en Tik Tok Briana está casi por el millón de seguidores, mientras que los que están ahí no pasan de los 300 mil”, indicó.

Tula Rodríguez se mostró indignada por los comentarios de Luciana Fuster y aseguró que tiene un millón 400 mil seguidores en Tik Tok, pero eso no la hace una tiktoker. “Nosotros tenemos una candidad grande de seguidores porque somos conocidos”, le contestó la chica reality. “Un comentario como el que haces es con un tufillo de soberbia”, le replicó la condutora de En Boca de Todos.

TULA INDIGNADA

Tula indicó que los equipos hicieron un buen trabajo pero consideró que la competencia debe transmitir una emoción al público. “Yo entiendo que los nervios nos ganan, yo también he sido joven pero si se trata de jurado, tendrías que hablar con el productor, también he escuchado que te parece más justa María Pía”, dijo la conductora.

Asimismo, agregó que la llamaron y acudió a participar como jurado con mucho cariño. “Si hay alguna duda o controversia de por qué vengo, yo también opino que venga María Pía”, aseguró.

En ese sentido, explicó que le gustó la participación de Briana pero de manera individual, no como una dupla con Luciana Fuster. “Lucianita es una niña bella que baila bien, es una súper tiktoker, pero para mi gusto, para mi ojo, siento que como dúo a lo largo de la competencia no han estado compenetradas”, indicó.

Por su parte, Briana consideró que hay preferencias. “Yo creo que el público se da cuenta de lo que está pasando, fácil tiene preferencia, pero el úblico se da cuenta y creo que les va gustar mucho lo que hicimos porque hicimos tik tok”, dijo la competidora. “Me parece injusto, me molesta, ella dice que esas canciones también se escuchan en Tik Tok pero claramente no es un trend viral, pareció más una coreografía de baile”, agregó sobre Gabriela.

Finalmente, Luciana Fuster aseguró que no le parecía justo que los clasificados sean netamente tiktokers, y no cuenten con el apoyo de algún famoso. “Para la gente que sabe de Tik Tok y le gusta el Tik Tok, la tienen en sus redes para seguirla (a Briana), aquí que se queden con su guerra de baile”, indicó.

GABRIELA Y MICHAEL SE DEFIENDEN

Los ganadores de la competencia aseguraron que dieron lo mejor y que a Briana se le subieron los humos. “Creo que hay que ubicarse un poquito, no tienen que meterse con el jurado, al jurado se le respeta”, dijo Gabriela.

Asimismo, indicó que ella también está por llegar al millón de seguidores y su compañero, Michael, supera los dos millones. “Fue muy ligera al decirlo, ni siquiera se ha fijado en las redes sociales, un poquito de ubicaína para ella”, agregó.

