¡UY! En ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini no logró completar el circuito de ‘salto al vacío’. El ‘guerrero’ se puso nervioso y no pudo saltar, sorprendiendo a más de uno en el set del programa, esto debido a que se ha caracterizado por ser uno de las figuras más competitivas.

Fabio Agostini se asustó luego de ver la altura desde la que se lanzaría. “Me c***, está alto, claro que está alto hermano (…) Quiero vérselo hacer a alguien primero, soy el primero. Parece que le falta aire”, agregó.

Asimismo, el ‘guerrero’ señaló que debido a su peso no se sentía seguro. “Hace tres años lo hacía, pero me asusté, lo iba a hacer sin mirar ¿Cómo que no pasa nada? Si esto es un quinto piso al menos (…) No puedo, está muy alto, pienso que me voy a romper la espalda”, añadió.

Finalmente, el tiempo se venció y Fabio Agostini no saltó por lo que su equipo perdió la oportunidad de lanzar el dado y sumar puntos.

‘Esto es Guerra’: Fabio Agostini destruye al ‘Activador’ de Melissa Paredes

La semana pasada, Fabio Agostini arremetió contra Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, luego que venciera a Facundo González, por un reclamo que realizaron los ‘combatientes’.

“Para el activador, que todavía nadie le ha dicho nada, no te crezcas mucho. Me han dicho que te la vas dando de Spider Man por la vida”, dijo despertando la risa de sus compañeros.

