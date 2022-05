Durante la emisión de ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel confundió a María Pía Copello con su antiguo compañero de conducción del programa Mathías Brivio, además, trato de corregirse y volvió llamarla con el nombre de Gian, en referencia a Gian Piero Díaz.

“¡Muy buenas noches con toda la familia peruana! Buenas noches, Mathías ¡Ay perdón! Gian...Ay (…) Se me salió del corazón literal, mil disculpas” , expresó como parte de una broma.

Por su parte, la conductora de ‘Los Combatientes’ no se molestó y recalcó que no le seguiría el juego a San Migue.

“Mathy es mi amigo, le mando un beso. No hay ningún problema. He venido cansada por lo tanto me van a escuchar poco en el programa (…) Si tú quieres pelear no vas a encontrar un rival, no vas a encontrar con quién”, manifestó.

EEG: Johanna San Miguel confunde a María Pía con Mathías Brivio

María Pía Copello a Johanna San Miguel: “No me vas a quebrar”

Asimismo, María Pía Copello recalcó que tiene control emocional y que no cederá ante la presión de Johanna. “Tengo demasiado control emocional, no vas a poder, es algo que he ganado a través de los años (…) No me vas a quebrar”, enfatizó.

Ante ello, la ‘chata’ cuestionó a su compañera. “Está completamente loca (…) Tienes que trabajar Math...María Pía”, dijo.

