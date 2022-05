TRISTE. María Pía Copello brindó unas palabras en su último día en la conducción de ‘Esto es Guerra’. La conductora indicó que dudaba en regresar al espacio porque las despedidas para ella son muy difíciles.

“Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra”, expresó.

Hace unos días, la presentadora explicó que tiene que cumplir con diversos compromisos que la obligarán a salir del Perú, por lo que no puede cumplir con el horario del programa.

“Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas”, explicó esta semana.

María Pía Copello llora por emotivo video de despedida

María Pía sobre persona que la reemplazará: “Va a ser muy especial”

La conductora de ‘Los combatientes’ también adelantó que la persona que tomará su lugar es una persona especial y que defenderá a su equipo.

“Sé que llega una persona que va ser muy especial, se va ganar su corazón, aquí esa persona va defender muy bien a los combatientes. Agradecerles a los combatientes el cariño, gracias por la oportunidad y gracias a todos”, manifestó.

