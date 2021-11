A unas horas de enfrentarse a sus pares peruanos de Esto es Guerra, los chicos reality de Guerreros Puerto Rico llegaron a los estudios de América Televisión en Pachacamac para inspeccionar los circuitos extremos del reality.

La noche del último domingo 7 de noviembre, el equipo boricua pisó el escenario donde se enfrentará a todo el team peruano para realizar un reconocimiento de los circuitos y así evitar que existan disconformidades durante el enfrentamiento.

Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se verán esta noche las caras con sus pares José Figueroa y Diane Ferrer de Guerreros Puerto Rico tras varios días de indirectas.

Como se recuerda, semanas atrás el polémico José Figueroa tildó de momia y loca a la peruana Johanna. “Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia… y como eres loca, para las locas tenemos la medicina (muestra una camisa de fuerza), no te preocupes que esto te va a llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás... Ella tampoco permite hablar al bufón (refiriéndose a Gian Piero Díaz)”, manifestó el portorriqueño.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO PERUANO VS. PUERTO RICO?

Son 7 hombres y 5 mujeres los ‘guerreros’ que se enfrentarán a sus pares de Puerto Rico. Los primeros participantes de Esto es Guerra Perú en clasificar fueron Patricio Parodi y Melissa Loza. Matías Ochoa y Azul Granton, quienes como se recuerdan llegaron a reforzar al equipo peruano tras su participación en Guerreros México, también fueron los elegidos.

A esta lista también se sumó Facundo González, Hugo García y Paloma Fiuza. Además de Said Palao, Ducelia Echevarría, Jota Benz y Pancho Rodríguez. Mientras que Allison Pastor fue la última en clasificar. Estos chicos reality se enfrentarán en una dura competencia a Guerreros Puerto Rico. ¿Quién ganará?