La integrante de ‘Esto es guerra’, Yahaira Plasencia ganó por primera vez un reto en el programa de competencia frente a una experta rival como lo fue Rosángela Espinoza.

Pese a que le costó terminar el reto, Yahaira Plasencia logró tocar primero la campana y se llevó sus primeros 100 puntos como participante. Aunque sus compañeras sobrepasan ese puntaje, ella celebró este logro a lo grande.

De inmediato, Johanna San Miguel festejó los 100 puntos que ganó su competidora, a quien en todo momento estuvo alentando.

“Eso es lo que queremos ver en Esto es guerra. Sale sufriendo, sale casi llorando. Se trata de actitud, tú puedes Yahaira. Es un tema de actitud, creerte que puedes, es cuestión de seguridad”, dijo San Miguel. Y hasta María Pía Copello señaló que no lo podía creer.

De la emoción, Yahaira terminó arrodillada en el set del programa. Aunque tuvo que corregir un pequeño procedimiento del juego le quedó tiempo para tocar la campana y declararse ganadora del reto.

“Hasta me arrodillé, te juro. En todo este tiempo me ha costado hacer un punto, he tratado. No te voy a mentir que otras veces estuve desanimada, hoy fue un día chévere porque lo he intentado. Johanna tiene mucha razón la actitud tiene mucho que ver”, dijo Yahaira Plasencia a las cámaras de América Espectáculos.

“Soy la que menos puntos tiene, pero allí vamos. Todos aquí tienen muchos años en esto y yo soy completamente nueva, pero allí vamos”, agregó feliz la cantante de salsa.

Conversatorio con Servando Primera

La cantante peruana es parte del conversatorio ‘Los creadores’, organizado por el productor Sergio George, que se realizará este 11 de abril a las 6 de la tarde. En este evento también participarán Servando Primera y Robert Vilera.

“No se pueden perder esta tremenda transmisión que vamos a hacer con Sergio, Servando y Robert. Hablaremos sobre la industria de la música, cómo se está manejando la salsa urbana, el nuevo sonido que tratamos de imponer con Sergio. Estará súper chévere”, explicó la intérprete de ‘U la la’.

Yahaira Plasencia sobre golazo de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia prefirió no pronunciarse sobre el debut soñado que tuvo Jefferson Farfán en Alianza Lima. La salsera le envió buenas vibras pero trató de no entrar en detalles sobre ‘La Foquita’.

Tras el fin de su relación, Yahaira Plasencia se ha mantenido alejada de los escándalos sobre Jefferson Farfán, sin embargo, es inevitable que se le pregunte siempre por el jugador aliancista.