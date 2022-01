¿CÓMO? El conductor radial e influencer, Rafael Cardozo cometió tremenda infidencia durante su participación en el programa concurso ‘Esto es Habacilar’ tras asegurar que el modelo Iganacio Baladán y Tepha Loza son pareja.

“Hay otra pareja en este programa y solo está uno presente. Se está rumoreando y yo como oráculo ya puedo confirmar Tepha Loza con Ignacio Baladán. Eso está confirmado por el oráculo”, señaló Rafael Cardozo ante la sorpresa de todos los miembros del programa.

La conductora Johanna San Miguel le pidió a Ignacio Baladán que confirme o desmienta la noticia y el negó tener una relación con la hermana de Melissa Loza.

“Uno queda mal en decir la verdad, yo me encontré con ella en un evento y de allí sacaron esos rumores, pero no es cierto. Es una chica muy linda, pero de allí no pasó”, explicó Baladán.

Sin embargo, la conductora de ‘Esto es Habacilar, no le creyó y dijo que: “Yo te voy a decir una cosa, cuando el río suena es porque piedras trae”.

