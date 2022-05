La actriz Melissa Paredes se encuentra enfrentada al papá de su hija, Rodrigo Gato Cuba, a quien le acaba de solicitar una nueva conciliación por la tenencia de su hija. Ahora, Melissa Paredes busca tener más días a su niña y quitar de esta manera la tenencia compartida al futbolista del Sport Boys.

Al respecto, se conoció los argumentos que la actriz le dio al conciliador para tener más días a su niña. Ella señaló que su hija tiene otro compartimiento y que necesita un hogar establecido que es con ella.

“Ella está donde estaba acostumbrada a vivir, ambos podríamos disfrutar de nuestra hija, el problema está que en los 8 meses, lo que yo pensé que era bueno para ambos padres, no lo es para la bebé.

Tengo muchísimas pruebas y cosas en el comportamiento de mi hija, que no tiene una estabilidad emocional a donde apuntar.

Acá no se trata de nosotros, se trata de mi hija, entonces se trata del bienestar de una menor de 4 años”.

¿Cuál sería su propuesta?:

Mi propuesta sería que mi hija tenga la vida que tiene todos los niños del país que es la habitual, que es la normal, que es estar con su madre, sin impedir que su padre la vea todos los días si él quiere y pueda sacarla y llevarla a su casa, lo que él considere, pero que tenga las reglas establecidas de su hogar que es conmigo, como siempre.

Porque tengo todas mis pruebas, donde toda mi vida por más que trabajaba y que soy una persona independiente, lo he sido siempre, he estado detrás de todo lo de mi hija, siempre dándole órdenes a él. He estado detrás de todo, desde que mi hija nació, quien corregía a mi hija era yo, quien hacia todo era yo, él era una padre engreídor.

Pero mi hija hoy por hoy, le falta un régimen establecido, tiene un montón de conductas que no las tenía, no lo considero que es viable.

Días y hora:

Que esté todos los días con su padre y en escolaridad con su madre, como todos los niños del país.