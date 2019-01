Angie Arizaga no pudo superar reto de altura, Nicola Porcella quiso ayudarla a bajar, pero ella lo apartó en EEG

Angie Arizaga no pudo superar un reto de altura en Esto es Guerra y tuvo que bajarse del lugar, aunque intentó ser ayudada por Nicola Porcella, la 'negrita' se negó al auxilio del 'capitán histórico', quien al parecer le recriminó su actitud.

Antes que Angie Arizaga inicie el reto, Nicola Porcella animó a su expareja en Esto es Guerra, sin embargo, la participante de los 'guerreros' sufrió para saltar mientras el tiempo corría y se negó a hacerlo por la altitud del reto.



Cuando Angie Arizaga bajó del lugar, Nicola Porcella se acercó para auxiliarla, pero la 'negrita' lo alejó, algo que al parecer no le agradó a su expareja, que la recriminó, aunque se desconoce si fue porqué no quiso recibir su ayuda o porqué no quiso saltar.



Al percatarse que Nicola Porcella y Angie Arizaga estaban discutiendo, las cámaras de Esto es Guerra enfocaron otro ángulo para no saber en qué terminó esta situación.