Esto es Guerra: Cachaza hace su ingreso, pero este gesto de Rafael Cardozo es criticado por todos [VIDEO]

¿No está contento con su regreso? La bailarina y modelo Carol Reali, más conocida como 'Cachaza' , hizo su ingreso al reality Esto es Guerra y fue aplaudida por todos menos por su pareja, el modelo Rafael Cardozo.



El hecho generó indignación entre los conductores de Esto es Guerra por el gesto de desaprobación que sostuvo Rafael Cardozo al ingreso de Cachaza en el reality. "No entiendo tu cara, está entrando tu novia", le recriminó Mathías Brivio al chico reality.



Cachaza indicó que se encontraba molesta con Rafael Cardozo porque hasta ahora no le pedía matrimonio. "Eso me tiene enfadada, ya mucha gente me dice que son muchos años y que nunca me va a pedir", expresó la brasileña.



Cachaza le dio un ultimátum a Rafael Cardozo en pleno programa EN VIVO. "Las cosas no van a cambiar, ya somos como un matrimonio, pero el compromiso sí lo quiero, lo quiero acá", expresó la brasileña señalando su dedo.



Rafael Cardozo le dijo a Cachaza que si seguía los consejos de Alejandra Baigorria iba a morir soltera como ella. Esto generó la indignación de 'La Rubia de Gamarra', quien arremetió con el brasileño y le respondió que él que iba a quedarse soltero era él porque Cachaza lo terminará por su forma de vestir.

Rafael Cardozo y Cachaza hablan de matrimonio