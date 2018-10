Christian Domínguez sobre accidente en 'Esto es Guerra': "La saqué barata" | ENTREVISTA y FOTOS

Christian Domínguez contó que la ‘sacó barata’ al terminar con un gran corte en la ceja izquierda cuando participaba en una de las competencias de ‘Esto es guerra’.



Christian, en las imágenes se ve que sangras bastante...

Sí, pero esto sucedió por mi vehemencia. Al querer ganar la prueba y evitar que me cayera la cadena en la cara, olvidé la advertencia que me hicieron de que la manija se regresaba... me desconcentré y terminé con el corte en la ceja.



Menos mal que no te golpeó la nariz que la tienes operada.

Felizmente. Imagínate si me caía en la sien y estaba a una altura de tres metros... Caía desmayado y no la estaría contando. La verdad, la saqué barata.



Bueno, pero te auxiliaron de inmediato.

Sí, me llevaron a la clínica, me colocaron 8 puntos y me han pedido que guarde reposo, pero eso es complicado porque ya tengo presentaciones con ‘La Gran Orquesta Internacional’, pues celebraremos nuestro cuarto aniversario este 31 en el estadio municipal de Surquillo.



Pero tienes a Isabel, que te va a cuidar

Por supuesto, está pendiente de mí, no ha permitido que ni me levante de la cama.



¿Ya conviven?

No, pero esa es nuestra meta.



Tienes que portarte bien, ella ha dicho que sino te saca de su vida

Claro que me porto bien, porque sino ella me rompe la otra ceja, ja, ja, ja.