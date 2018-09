La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, indicó que ‘Esto es guerra’ continúa copiándose los juegos y la idea del nuevo formato que tendrá el reality de ATV.

“Me da temor que sigamos presentando cosas y que ellos se sigan copiando. Combate’ le da contenido a ‘Esto es guerra’, en televisión nadie descubrió la pólvora, pero lo que hacen es desleal. Ya no hay ningún descaro ni respeto. No me asusta la competencia, sino la deslealtad”, expresó Cathy Sáenz.

Asimismo, aclaró que no podría volver a ser amiga de Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’. “Fuimos amigos y siento que esto no se le hace a un amigo. Cuando gana el ego y la soberbia, no hay quién pelee con eso”, acotó la productora de Combate.

A partir del día lunes 24 de setiembre, Combate se renovará y se llamará: Combate, el 'Origen del Origen'. Para este nuevo formato, se contará con la presencia de Gino Pesaressi y Carol Reali, mejor conocida como Cachaza.