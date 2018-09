Peter Fajardo , productor de Esto Es Guerra, y Cathy Sáenz, productora de Combate, están en pie de lucha. Las figuras más importantes detrás de los programas de competencia de la TV dejaron en claro que ya no son amigos.

Desde su pase a Combate, Cathy Sáenz aceptó que cuando era productora de Esto Es Guerra, sí copiaba los juegos del programa de ATV. Ahora que está a cargo de los rojos y verdes, confiesa que le parece 'desleal' de parte de su examigo, que el reality de América Televisión, haga lo mismo hasta el día de hoy.

Tras estas declaraciones, Peter Fajardo decidió responderle a Cathy Sáenz. El productor de Esto Es Guerra optó por utilizar un mensaje que Rodrigo González 'Peluchín' le dedicó a la recordada mamacha hace unos días, calificándola de 'envidiosa'.

Peter Fajardo sobre Cathy Sáenz Peter Fajardo sobre Cathy Sáenz

CATHY SÁENZ RESPONDE

Ante esta situación, Cathy Sáenz optó por dedicarle un extenso mensaje a Peter Fajardo a través de su cuenta Instagram. La productora de Combate compartió una foto al lado de su examigo y aclaró que, por muchos años fueron casi como hermanos.

"Durante muchos años fui amiga, muy amiga, casi hermanos de Peter Fajardo. Si hay un sentimiento que me une a mis amigos es la admiración, eso no es secreto, es de público conocimiento para la gente cercana a mí", escribió en Instagram Cathy Sáenz.

A continuación, la productora de Combate aclaró que ella no tiene ningún afán de ser protagonista de nada y que, al contrario, es Peter Fajardo quien quiere que le salpique el éxito ajeno. Cathy Sáenz dejó en claro que tiene la conciencia tranquila y que toma los 'ataques' de quien viene.

"La envidia es un sentimiento que desconozco, perdón, me retracto, envidio a la gente que come y no engorda. ¿Afán de protagonismo? Eso dices tú que quieres que te salpique el éxito de otros para tener de que hablar, así que puedo dormir tranquila, lo tomo de quien viene", escribió en Instagram Cathy Sáenz.