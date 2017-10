Un buen negocio. Al parecer, el que todos los chicos reality hayan coincidido en poner tiendas en Gamarra tiene una razón de fondo. La gran rentabilidad de sus marcas puede generar ingresos mensuales que superan los 120 mil soles.

Así lo informó un reportaje de La Noche es Mía, que visitó las tiendas de todos los chicos reality en Gamarra e informó sobre el buen negocio que es la industria textil. Sin embargo, sus empleados también revelaron la realidad de sus trabajos.

A pesar de que los chicos reality ganan una cantidad mensual bastante envidiable, sus empleados reciben un sueldo mucho menor y no cuentan con los beneficios que deberían contar de acuerdo a ley.

A pesar de ser empleados perennes, que trabajan más de ocho horas al día, muchos chicos reality no brindan contrato a sus empleados. Además, muchos tampoco tienen el seguro de salud que les correspondería por ley.

Algunos de los vendedores de los chicos reality son venezolanos y parecían estar poco enterados sobre los beneficios que deberían tener como trabajadores de nuestro país. Así lo demostró la trabajadora de Paloma Fiuza, quien no tenía contrato ni seguro.

"Yo trabajo entre 10 a 12 horas y gano 1500 soles mensuales. Para nosotras las mujeres nunca alcanza. Yo tengo muy poco y no sé (sobre contratos). No he podido establecer eso todavía", aseguró la vendedora de la tienda de Paloma Fiuza.

La trabajadora de Sheyla Rojas también se mostró insegura sobre su situación laboral. Al ser consultada sobre si tenía contrato de trabajo, la vendedora respondió que no y luego aseguró que sí tenía. Su sueldo tampoco se equipara a las ventas.

"300 soles semanales (le pagan). Sí pero no (me alcanza el sueldo). Pero con eso subsisto. El seguro también nos lo cobran y con eso ganamos 950 (mensuales)", reveló la vendedora de la tienda de Sheyla Rojas.

Chicos reality tiendas

