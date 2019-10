Venezolana que acusó de agresión física y psicológica a Diego Chávarri está embarazada: "Si es mío, me hago cargo"

Diego Chávarri hizo sus descargos. Luego que su expareja Yusley Cabrera lo acusara de maltrato físico y psicológico en más de una ocasión y frente a su hijo menor de edad, el exchico reality mostró evidencia de que la relación era tóxica por ambas partes.

"Empezamos a discutir. Él me ofendió, me golpeó con el puño cerrado. Sus amigos se metieron. Mi amiga también se metió, yo me encerré en el cuarto del niño con mi amiga y él no dejaba de tocar la puerta. Me corrió de la casa con el niño. Me decía que si no me iba me iba matar", dijo la extranjera sobre el 'Diablito'.

Ante esta situación, Diego Chávarri mostró chats que él y su hermana mantuvieron con Yusley Cabrera y ahí reveló que la venezolana había publicado en su cuenta WhatsApp la imagen de una ecografía.

Cuando su hermana la confrontó, Yusley Cabrera mantuvo silencio. A su insistencia, la ex accedió a hablar con Diego Chávarri, quien le pidió que deje los enfrentamientos en televisión y le confirme si estaba embarazada o no.

Además, le dijo que le pareció mal que no le haya dicho nada a él y lo haya publicado por su cuenta de mensajería, sabiendo que tenía a varios miembros de su familia como contactos.

"¿Quieres empeorar las cosas con un bebé en camino? Si es mío, me hago cargo, si no, no lo sé" declaró Diego Chávarri cuando fue cuestionado por el panel de 'Mujeres al Mando' sobre lo que haría tras enterarse de la noticia.