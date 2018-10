¿Aceptó irse por menos? Mario Irivarren vivió un incómodo momento durante Esto Es Guerra cuando Rafael Cardozo habló sobre su contrato y su sueldo en el reality de competencia. El brasileño no dudó en hacer una infidencia sobre el contrato del ex chico de Combate.

Durante una discusión al inicio del programa, Rafael Cardozo hablaba sobre la facilidad de sus compañeros de cambiar de camiseta. En ese momento, cuando le pidieron decir nombres, al enamorado de Cachaza no se le venía ninguno a la cabeza.

Entonces, la discusión en Esto Es Guerra tomó otro rumbo, y Rafael Cardozo atacó al capitán de los retadores, Mario Irivarren. El brasileño indicó que el ex participante de Combate ganaba menos en la producción de América Televisión, que en ATV.

"Mario Irivarren, que empezó en el otro lado y su sueño se cumplió: de ser un guerrero. Vino por menos, pero está acá. Te felicito", declaró Rafael Cardozo quien fue interrumpido por los conductores.

Ante la acusación del brasileño, Mario Irivarren guardó la compostura y manifestó que no hablaría del tema salarial en Esto Es Guerra. Para el ex Combate, responderle a Rafael Cardozo era bajar de nivel, cosa que no estaba dispuesta hacer.

"Para poder responderle a Rafael, tengo que ponerme a su nivel y no puedo descender tanto. No me puedo rebajar a eso. Siempre he mantenido la compostura, una conversación alturada. Si Rafael quiere pensar lo que quiera, que lo haga. Mis expectativas económicas no las comento con nadie, pero la verdad estoy contento en Esto Es Guerra. Gracias por recibirme tan bien", finalizó Mario Irivarren con una sonrisa en la cara.

Rafael Cardozo sobre Mario Irivarren

