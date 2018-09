Cathy Sáenz , actual protagonista de Combate, le contó a Trome que Peter Fajardo, productor de Esto Es Guerra, ya no es más su amigo. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la recordada 'Mamacha', lo que hace su examigo es 'desleal'.

"Fuimos amigos y siento que esto no se le hace a un amigo. Cuando gana el ego y la soberbia, no hay quién pelee con eso", dijo Cathy Sáenz a Trome. Al enterarse de las declaraciones de la productora de Combate, Peter Fajardo no se quedó callado.

El productor de Esto Es Guerra optó por publicar en Instagram un mensaje dedicado a Cathy Sáenz. Peter Fajardo decidió utilizar las palabras que Rodrigo González le dedicó hace unos días a la productora de Combate. Antes de compartir el mensaje de Peluchín, el productor escribió: "Dicen por ahí tantas cosas. Aquí la respuesta"

"Caso clínico a analizar. Toda la vida admirando en secreto, envidiando y copiando a Peter Fajardo en todo lo que hace. El afán de protagonismo de esta productora es surrealista y colinda con lo insufrible. Disimula un poco, en serio, por dignidad", fue el mensaje que Rodrigo González le dedicó a Cathy Sáenz y que ahora Peter Fajardo decidió usar para responderle a su examiga.

Recordemos que Peluchín y Cathy Sáenz se encuentran enfrentados hace bastante tiempo. Incluso, la productora tiene una demanda de difamación contra Rodrigo González. Sin embargo, eso no ha hecho que el conductor de TV deje de comentar sobre la 'Mamacha' cada vez que él desea.

Actualmente, Esto Es Guerra y Combate se encuentran enfrentados. Según Cathy Sáenz, la producción de los guerreros siempre se copia de los juegos del programa de los combatientes. Sin embargo, Marisol Crousillat la acusó de hacer lo mismo cuando ella estaba a cargo del reality de competencia de América Televisión.

Al final, durante la conferencia de prensa que ambas brindaron en ATV para presentar el nuevo formato de Combate: El origen del origen, Cathy Sáenz aceptó que sí copió varios juegos del programa de los combatientes.

