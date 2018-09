Puso su permanencia en juego. Tras brindarle su apoyo a Cathy Sáenz, productora de Combate, en su enfrentamiento con Peter Fajardo, productor de Esto Es Guerra, Michelle Soifer puso su permanencia en el reality de América Televisión en riesgo.

En la última edición de Esto Es Guerra, el productor general optó por votar por la permanencia de Rosángela Espinoza y no la de Michelle Soifer en el programa. Esta decisión sorprendió a todos, incluida a Michi, quien no se quedó callada y le dijo a Peter Fajardo que lamentaba su elección.

"No hay que alarmarnos. Realmente esperé tu voto. No pensé que algo tan insignificante pueda cambiar 7 años trabajando juntos (...) Si yo no hubiese tuiteado o he hecho algo que quizá a mi productor le hubiese molestado, no estaría parado detrás tuyo (a Rosángela)", declaró Michelle Soifer.

Peter Fajardo votó contra Michelle Soifer

¿A qué se refirió Michi? Al mensaje de apoyo que le dedicó a Cathy Sáenz en Instagram hace unos días. La productora de Combate le dedicó unas palabras a Peter Fajardo y Michelle Soifer le brindó su respaldo.

Este gesto de la guerrera en redes sociales no le habría gustado nada al productor de Esto Es Guerra y, por eso, habría decidido votar en su contra para que se vaya del programa. Y Michelle Soifer ya tiene una oferta en otro lugar.

Así es. Cathy Sáenz, productora de Combate, grabó un video en Instagram invitando a Michelle Soifer a que la 'acompañe'. ¿Será acaso que ya la espera en el reality de ATV? "Michelle Soifer ¿Qué estás esperando mi reina? Ven, ven, ven, ven, Te quiero mi reina", dijo la productora.

Cathy Sáenz le hace una 'invitación' a Michelle Soifer

Pero hay otro programa al que Michelle Soifer podría unirse. Se especula que la chica reality retornaría a 'El Artista del Año: El dúo perfecto'. El productor del programa de Gisela Valcárcel, Armando Tafur, compartió un video de Michi con un micrófono.

¿Acaso Michelle Soifer regresará a la competencia de canto y baile para la nueva temporada? Ella misma compartió el video del productor de El Artista del Año, aumentando más las sospechas de su regreso al escenario.

Si es que Michelle Soifer decide salir de Esto Es Guerra e ingresar a Combate y, a la vez, participar de El Artista del Año, no tendría ningún conflicto de agendas. Como se sabe, hace algún tiempo Diana Sánchez también tuvo permiso de ambos canales para hacerlo y resultó ganadora de El Gran Show.

¿Michelle Soifer en El Artista del Año? ¿Michelle Soifer en El Artista del Año?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE