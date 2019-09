Esto es Guerra: Ducelia Echevarría lloró desconsoladamente al ser elegida para integrar el equipo de los 'combatientes'

Ducelia Echevarría estaba segura que no integraría el equipo de los combatientes en 'Esto es Guerra' y hasta se burló de ellos tras ganar uno de las pruebas y los calificó de 'llorones'. Sin embargo, los integrantes del equipo no dudaron en elegirla, lo que provocó que la rubia estallara en llanto y haga una pataleta negándose a pasar a las filas de un grupo al que ella considera sus enemigos.



Cuatro de los siete integrantes de los combatientes votaron para que Ducelia Echevarría pase a sus filas, provocando la ira de la rubia y se lanzara con todo contra Pancho Rodríguez, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren, Karen Dejo, entre otros.

Ante la negativa de producción de dejarla a merced de los combatientes, Ducelia Echevarría no dudó en echarse a llorar y abandonar el estudio, mientras sus ahora compañeros no dejaban de reírse.



En todo momento, Ducelia se negó a ponerse el uniforme de los combatientes, pero al final solo le quedó aceptar su destino, pero aseguró que le hará la vida imposible a los combatientes. "Si me voy allá es por orden de producción, si me quedo acá es porque necesito esta chamba y porque tengo una hija y lo necesito, pero te voy a hacer la vida imposible y a todos ustedes, porque no voy a soportar a ninguno. Voy a competir solamente por mí, no por el equipo", agregó molesta la exguerrera.