Macarena Vélez mostró la carta notarial que Pro TV le envió para hacer efectiva su salida de Esto Es Guerra

La salida de Macarena Vélez de Esto Es Guerra tras haber denunciado haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos y violación a la intimidad por parte de Adolfo Bazán en una discoteca sigue dando de qué hablar.

Los seguidores de la exguerrera se preguntan si ella tomará acciones legales contra la productora del programa de competencia por haberla separado en lugar de haberle brindado su respaldo.

Ante esto, Macarena Vélez ha decidido aclarar cómo fue su salida de Esto Es Guerra. A través de su cuenta Instagram, la chica reality publicó la carta notarial que Pro TV le envió avisándole de su salida.

Carta notarial de Pro TV a Macarena Vélez Carta notarial de Pro TV a Macarena Vélez

"Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de Esto Es Guerra, sino que me resolvieron el contrato", explica la rubia. En el documento se lee que la empresa decidió 'resolver unilateralmente el contrato' que ambas partes tenían.

¿Qué significa resolución? La figura jurídica se define como la terminación de un contrato cuando una de las partes incumple sus obligaciones, pudiendo la otra parte declarar resuelto el vínculo y quedar liberada.

Por lo tanto, fue Pro TV el que decidió terminar el vínculo laboral de acuerdo a las cláusulas que fueron aceptadas por ambas partes cuando se firmó el contrato. Días antes, Macarena Vélez también aclaró que no tomaría ninguna acción legal contra la productora pues pudo conversar con las personas a cargo.

"Sí llegué a conversar con los del canal y bueno creo que sí fue bueno quizás esto también para mí porque no me sentía bien y siento que poco a poco estoy recuperándome. Y quiero que me vean fuerte, siempre positiva y feliz. Así que no inventen por fa", escribió Macarena Vélez.