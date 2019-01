Esto es Guerra: Estos son los exparticipantes de Combate que pasan a la nueva temporada del reality

La nueva temporada de Esto es Guerra iniciará este lunes y además de presentar al nuevo conductor(a) del reality, también varios exparticipantes de Combate -tras su cancelación en ATV- pasarían a las filas de América Televisión.

Aunque aún se desconoce quiénes serán los exintegrantes de Combate que estarán en Esto es Guerra, se vocean varios nombres, como Korina Rivadeneira, Ducelia Echevarría, Luciana Fuster, Diana Sánchez, Emilio Jaime, Gino Assereto, Said Palao.



Los exCombate se enfrentarían a los históricos de Esto es Guerra, como Angie Arizaga, Melissa Loza, Michelle Soifer, Patricio Parodi, entre otros, aunque el formato del reality retorna a Leones vs Cobras.



Sin embargo, los que no serían parte de Esto es Guerra, serían los exCombate: Poly Ávila, Michela Elias, Brenda Carvalho, Mario Hart, Gino Pesaressi, Spheffany Loza, Bruno Agostini, Isabel Acevedo y Cachaza.



Sobre la inclusión de Ivana Yturbe- exCombate-aún estaría en conversaciones con la producción de Esto es Guerra, pues habría decidido dar un paso al costado del reality pese a la proposición.



"No sé si están en sus planes estar en un reality ahorita. Sí lo hemos conversado, me parece que sí le han hecho la propuesta, pero eso va a depender de ella. No sé si al final va a entrar o no, pero me parece que no está en sus planes", declaró Brunella Horna, amiga íntima de Ivana Yturbe.