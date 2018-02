Fabio Agostini desconoce si regresará a ‘Esto es guerra’, luego que la conductora María Pía Copello lo invitara a retirarse del programa de competencia, debido a que causó una lesión al ‘guerrero’ Luis Alonso Bustíos.

Tras lo sucedido, María Pía Copello y Mathías Brivio anunciaron que la producción decidiría si Fabio Agostini continuará en el programa o si solo será suspendido por lo sucedido con su compañero.

¿Volverás al programa?

Me tienen a la espera. Solo sé que me sacaron injustamente, según ellos le falté el respeto a María Pía. La que me faltó el respeto fue ella diciéndome que soy agresivo, que cómo me permitían hacer esas cosas, que cómo era posible que siga en el programa. Por su capricho me dejaron fuera.

¿Consideras que le faltaste el respeto?

No. Lo único que le dije fue: ‘Cómo se nota que no has hecho deporte en tu vida, con todo el respeto’. Sería bueno que me pida disculpas, pero dudo mucho que tenga la humildad para hacerlo.

