Otro escándalo más en Esto Es Guerra. Esta vez fue Fabio Agostini quien tuvo que ser retirado del programa debido a la pelea que mantenía con el equipo de los leones. Incluso llegó a pelearse con la conductora, María Pía Copello , quien no soportó su actitud.

En uno de los juegos de Esto Es Guerra, Fabio Agostini y Luis Alonso Bustíos se enfrentaron. Producto del enfrentamiento, el león quedó sentido. Rápidamente, su equipo salió a defenderlo y aseguró que la cobra había realizado la acción apropósito.

Por su parte, Fabio Agostini aseguraba que, debido a que él era más grande que Luis Alonso, su fuerza había causado que el competidor se golpee. La pelea comenzó y, uno por uno, comenzaron a sacar los trapitos sucios.

Rafael Cardozo y Mario Irivarren se quejaron de la actitud de Fabio Agostini. Según ellos, esta no sería la primera vez que el guerrero actúa de mala forma y termina dañando a otros competidores.

Fue ahí cuando María Pía Copello ingresó en la pelea y le pidió que juegue más despacio, para que no lastime a sus compañeros en Esto Es Guerra. Al parecer, Fabio Agostini no estuvo para nada de acuerdo con este pedido.

"¿Cómo me voy a andar suave (María Pía), se nota que nunca has hecho deporte", le contestó Fabio Agostini. Como era de esperarse, María Pía Copello no tomó de buena manera el comentario y reaccionó reclamando a la producción.

"¡Estoy bien cansada de Fabio! La producción le permite muchas cosas ¡Fabio, te vas del programa! Estoy cansada de ti y no soy solo yo, son todos y los televidentes también", expresó María Pía Copello. Inmediatamente, Fabio Agostini fue retirado de Esto Es Guerra.

¡FALTOSO! FABIO AGOSTINI OFENDE A MARIA PIA Y ELLA LO BOTA DEL PROGRAMA EN VIVO

