Fabio Agostini sobre su suspensión en EEG: "Aprovechan este show para dejarme mal delante de todo el público"

Fabio Agostini fue suspendido en Esto es Guerra por llegar tarde a la sesión de fotos del reality de América Televisión. El último lunes la expareja de Mayra Goñi también fue suspendido por agredir a Rafael Cardozo.



Fabio Agostini se pronunció en sus redes sociales sobre su suspensión de Esto es Guerra, considerándola "injusta", pues "todos han llegado alguna vez a una citación"



"Cuando la hace el papi Agostini aprovechan todo este show para dejarme mal delante de todo el público", escribió Fabio Agostini sobre la tardanza en la sesión de fotos en Esto es Guerra.



Fabio Agostini mencionó que cuando llegó tarde "varios de su equipo" se reían, aunque no especificó nombres de los integrantes de Esto es Guerra.



"Después en el programa se hacen los ofendidos", sostuvo Fabio Agostini, preguntando a los usuarios en Instagram qué opinaban.



Durante Esto es Guerra, Fabio Agostini reveló que llegó tarde a la sesión de fotos por varias labores que tenía qué hacer.



"Yo hice todas las fotos tanto grupal como individual. Sí, llegué poco tarde y pido disculpas. He tenido que sacar al perro cinco veces, he tenido las clases de inglés, luego me fui al banco, me he cortado la peluca y me he tenido que hacer el bronceado", contó Fabio Agostini.



Aunque Gian Piero Díaz intentó interceder por Fabio Agostini en una breve pelea con 'El Tribunal de Esto es Guerra', el 'retador' fue suspendido porque al ex conductor le dieron dos opciones "perder diez puntos" o "que Fabio sea suspendido del programa", inclinándose por la segunda elección.