En capítulos anteriores. Patricio Parodi viajó a Panamá para participar en la versión de 'Esto es Guerra' en ese país. Patricio Parodi regresó a Perú y ambos se mandaron mensaje de un tono "romanticón". Flavia Laos solo observa y muestra que no le interesa saber más del tema.



Hoy. "¿Te interesa tomarte un café con Génesis Arjona?", le pregunta a la bella Flavia Laos. "Es una persona que no me interesa", responde Flavia Laos en 'Esto es Guerra'. Todo indica que Génesis Arjona vendrá a Perú y la cosa está que arde.



Génesis Arjona vendría al Perú ( y a 'Esto es Guerra') para poder participar en el reality juvenil y conocer nuestro lindo Perú. "Yo la invité y claro que le pagaré todo", dice Patricio Parodi sobre la llegada de Génesis Arjona a 'Esto es Guerra'.



"¡Ella se portó increíble conmigo!", dice Patricio Parodi. "Pero cuando fue a Lunahuaná con Flavia le cobró hasta el pasaje", dice Mathías Brivio. "Patricio nunca me ha invitado nada porque nunca hemos sido nada", respondió tajante Flavia Laos.



"El problema se originó acá", dice Patricio Parodi. "Comenzaron a generar polémica. Génesis es una chica increíble", sentencia Patricio Parodi.



"¿Ustedes han tenido algo?", manifestó María Pía Copello sobre los rumores de un amorío entre Flavia Laos y Patricio Parodi. Todos pusieron cara de 'poker face' con la tremenda respuesta de Flavia Laos. "No hemos tenido nada. Conmigo nunca van a encontrar fotos como las que él tiene con Génesis Arjona...donde sale echado en sus piernas", sentenció Flavia Laos en 'Esto es guerra'.



Esto es Guerra