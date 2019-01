Gian Piero Díaz en Esto es Guerra: "Estoy acá para defender Combate, que conduje durante ocho años"

Gian Piero Díaz es el nuevo conductor de Esto es Guerra tras estar en Combate, por lo que fue encarado por Rafael Cardozo para preguntarle sobre este tema, algo que causó un "terremoto" en ATV, según Magaly Medina.

Rafael Cardozo cuestionó cuando Gian Piero Díaz hablaba mal de Esto es Guerra , recordando que indicada que el reality de América Televisión era una "copia", "que no eran leales" y "robaban a sus integrantes".



"¿Qué se siente estar en Esto es Guerra ahora?", preguntó Rafael Cardozo ante la sorpresa de Gian Piero Díaz, quien no se amilanó para responder.



"Yo estoy acá para cumplir un trabajo (...) No tengo por qué darte explicaciones y si así fuera te voy a dar la única explicación: si estoy acá es para defender el programa que conduje durante ocho años que es Combate", mencionó Gian Piero Díaz a Rafael Cardozo, agregando que hay varios participantes del exreality de ATV que están presentes en esta nueva temporada de Esto es Guerra.



Gian Piero Díaz pasó a las filas de Esto es Guerra, ocasionando un "terremoto" en ATV, según comentó Magaly Medina en su programa 'Magaly Tv. La firme'.



"Estoy contento, estoy feliz. Vengo a vacilarme, vengo a divertirme, a tratar de pasarla bien, a buscar que la gente se divierta y creo que nos vamos a divertir con Mathías. Vamos a pelear de todas maneras. Los dos somos peloteros, somos picones. En algún momento nos vamos a patear de todas maneras", declaró Gian Piero Díaz tras ingresar a Esto es Guerra.