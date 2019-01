Esto es Guerra: Gian Piero Díaz es el nuevo conductor del reality en reemplazo de María Pía Copello

¡Gian Piero Díaz es el nuevo conductor de Esto es Guerra! Luego de una introducción en el reality se conoció, finalmente, quién acompañará a Mathías Brivio en la conducción y ¡es el exconductor de Combate!

A inicio del programa, Mathías Brivio indicó que desconocía quien era el nuevo conductor en esta nueva temporada de Esto es Guerra tras la renuncia de María Pía Copello.



Cuando Gian Piero Díaz descendió de la camioneta, se enfrascó en una abrazo con Mathías Brivio, con quien, a partir de este lunes compartirá la conducción de Esto es Guerra.



"Yo me fue con la idea de irme de vacaciones tras finalizar Combate. Pero recibí una llamada contándome el proyecto. No me costó mucho decir que sí porque ya había terminad una etapa de mi vida que es Combate", contó Gian Piero Díaz en la introducción de Esto es Guerra.



"Yo tengo la responsabilidad el orgullo y los intereses de los retadores. Tranquila, María Pía (Copello), que cuidaré a los chicos (en Esto es Guerra) (...) Estoy cualquier cosa, menos nervioso, porque lo he vivido antes", agregó Gian Piero Díaz en el reality.

María Pía Copello se despidió de Esto es Guerra en el mes de diciembre cuando anunció que se dedicaría a su familia después de cuatro años al frente del programa. Antes de la emisión de la nueva temporada, le dedicó un mensaje a Mathías Brivio, quien fue su compañero de conducción en el reality.



María Pía Copello compartió ocho publicaciones en Instagram Stories revelando el gran cariño que tiene por Esto es Guerra y Mathías Brivio. "Querido partner te extraño. Quería compartir con ustedes una de nuestras tantas locuras", dijo la exconductora del reality.



"Todo lo mejor en este inicio de temporada 2019", escribió María Pía Copello sobre Esto es Guerra.