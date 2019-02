Gian Piero Díaz: "Siempre tuve en mente llegar a América" | VIDEO y FOTOS

¡Se destapó con todo! El conductor y actor Gian Piero Díaz dio detalles de su ingreso a Esto es Guerra de América Televisión, tras el término de su contrato en ATV, donde estaba a cargo del reality Combate.

"En realidad mi relación con ATV terminaba el 31 de diciembre del 2018. Igual yo tuve una reunión en la quincena de diciembre donde ellos me dicen que ya no hay nada para el siguiente año", contó Gian Piero Díaz en el 'Chocahuarique'.

Según dijo Gian Piero Díaz, tenía planeado irse unos meses de vacaciones, aunque en ese momento el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, se comunicó con él y le dijo que quería conversar.

"Lo primero que le digo es 'qué quieres', porque en la última conversación que tuvimos nos habíamos mandado un poquito a la M". Finalmente, Gian Piero Díaz aceptó el trabajo en Esto es Guerra.

"Son muchas cosas las que uno tiene que evaluar. La más importante es llegar a América, que era algo que siempre, de alguna manera u otra, tuve en mente. Y era eso, estar en uno de los programas más vistos de la televisión", agregó Gian Piero Díaz.

Asimismo, dijo que considera su ingreso a América como un camino para volver a la actuación. "Siento que América es mi oportunidad para volver a hacer ficción, para volver a actuar después de mucho tiempo", indicó Gian Piero Díaz, quien también se mostró agradecido con el recibimiento de sus nuevos compañeros de trabajo.

Finalmente, Gian Piero Díaz se refirió al término de su relación laboral con ATV después de varios años de haber estado en la conducción de Combate. "Ellos fueron los que me dijeron que no. Si ellos me hubiesen dicho que sí, yo obviamente me iba quedar", agregó.