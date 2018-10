Ignacio Baladán se pronuncia. Hace unos días, una joven llamada Tania Peralta hizo una denuncia pública contra Valery Arbulu Merino, una modelo chiclayana de 23 años con quien el uruguayo fue relacionado hace poco.

Ignacio Baladán tuvo un romance hace unos 3 años con Valery Merino. Sin embargo, en las últimas semanas, sus compañeros de Esto Es Guerra 'echaron' al uruguayo al decir que estaba en saliditas con una chiclayana, en referencia a la modelo de 23 años.

Ante esta situación, y con el anuncio del programa Válgame Dios sobre la difusión de la denuncia a Valery Merino, Ignacio Baladán optó por mandar un mensaje a través de sus redes sociales sobre el tema, aclarándole a Rodrigo González que él no mantiene ninguna relación con la chiclayana.

Golpe de la supuesta pareja de Ignacio Baladán

"Quiero aclarar que estoy soltero y no tengo pareja hace 6 meses. Es verdad, sí tuve una relación con ella hace tres años, pero en la actualidad solo somos amigos. Siempre he tratado de llevar una vida tranquila, por lo cual me fastidia que se me mencione en algún acto de violencia", declaró Ignacio Baladán en su mensaje vía Instagram.

Además, el uruguayo pidió respeto para su vida privada y que no lo relacionen con un acto de violencia como el que protagoniza su expareja Valery Merino. Ignacio Baladán indicó que está enfocado en su trabajo y no quiere estar involucrado en ningún escándalo.

"Siempre he tratado de llevar una vida tranquila, por lo cual me fastidia que se me mencione en algún acto de violencia. Respeto el trabajo y la vida personal de todos, pero también pido respeto para mí. En esos momentos, solo estoy enfocado en mi trabajo y en seguir creciendo profesionalmente. Muchas gracias", escribió Ignacio Baladán con copia a Rodrigo González.