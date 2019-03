Ivana Yturbe explotó y tildó de 'acomplejada' a Rosángela Espinoza por negarse a competir con ella

Ivana Yturbe y Rosángela Espinoza se volvieron a enfrentar en Esto es Guerra. Todo sucedió durante el juego de los aros, donde la chica selfie salió triunfadora, aunque Los Retadores no tardaron en poner un reclamo.

Mario Irivarren reclamó que Rosángela Espinoza cometió una falta por cogerse de la cuerda negra superior para pasar por los aros. Tras discutir por varios minutos con Los Guerreros, Los Retadores aseguraron que un miembro de la producción los avaló. Finalmente, Mr. Pit ordenó que el reto tenía que repetirse.

Sin embargo, Rosángela Espinoza no tomó nada bien el hecho de volver a enfrentarse con La Princesa Inca. "Si le quieren dar el punto a Ivana a como de lugar, dáselo porque últimamente le ando ganando. Pónganme a otra competidora", dijo molesta.

Pero Ivana Yturbe no se quedó callada. La ex de Mario Irivarren explotó contra la 'Chica selfie'. "Yo no sé qué complejo tiene Rosangela en verdad. De verdad que eres bien acomplejada. 'Ay a Ivana le quieren dar el punto, a Ivana le quieren dar el punto', ¡qué tienes!", dijo remedándola.

Finalmente el reto se repitió y Rosángela Espinoza salió vencedora. ¿Qué nuevos enfrentamientos entre la 'Chica selfie' y 'La Princesa Inca' se vendrán en Esto es Guerra?